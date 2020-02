La Scala: “Milan, blackout simile al derby: la squadra fatica a gestire”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, Giuseppe La Scala, azionista del Milan, ha commentato il pareggio rimediato ieri contro la Fiorentina: “Credo che si sia ripetuto lo stesso blackout verificatosi nel secondo tempo del derby. Purtroppo quando la squadra deve gestire il risultato non ci riesce, anche per le caratteristiche dei giocatori. Il Milan è ancora un cantiere, i giocatori acquistati devono ancora fare un passo in avanti sotto il profilo tattico-culturale”.

