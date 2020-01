MILANO – La Curva Sud non dimentica. Troppo grande l’onta per il 5-0 subito a Bergamo prima della sosta natalizia, in cui il Milan ha toccato uno dei punti più bassi della sua storia. Oggi è attesa la reazione dei giocatori di Pioli contro la Sampdoria ma intanto, gli ultras rossoneri hanno esposto uno striscione eloquente, con scritto: “Atalanta-Milan 5-0“.