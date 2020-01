Milan-Samp, Massara: “Todibo? Interessante, ma non c’è solo lui…”

MILANO – Nel corso del prepartita di Milan-Sampdoria, il direttore sportivo Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Todibo? Stiamo valutando se ci sono le possibilità di rinforzarci in difesa. Oltre Todibo ci sono altri profili che stiamo studiando: il mercato è appena iniziato. E’ un giocatore interessante e verificheremo se ci saranno le condizioni giuste per portare avanti questa ipotesi. Altrimenti non ci sarà problema”.

SU IBRA – “Siamo davvero felici di poter riabbracciare un campione come lui. Siamo convinti che ci aiuterà a risalire la classifica. Ma ora dobbiamo concentrarci sulla Sampdoria: è una partita da vincere a tutti i costi. Zlatan si è messo subito a disposizione, lo ringraziamo. Oggi va in panchina perché non gioca da oltre due mesi”.