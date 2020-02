L.Amoruso: “Pioli non ha risolto i problemi del Milan, ma Ibra lo sta aiutando molto”

MILANO – In vista di Fiorentina-Milan, in programma sabato sera allo stadio Franchi, i microfoni di Radio Bruno Toscana hanno contattato Lorenzo Amoruso, ex calciatore viola: “Vlahovic merita di giocare contro il Milan. Io non escluderei l’impiego sia di Cutrone che di Vlahovic, con Chiesa alle loro spalle per mettere ancora più in difficoltà il Milan. I rossoneri attaccano con tanti giocatori, avere tre attaccanti del genere può essere importante nelle ripartenze. Inoltre Iachini dovrà esser bravo a limitare gli inserimenti dei centrocampisti avversari. Pioli? Non ha risolto i problemi del Milan perché concedono sempre due o tre occasioni a partita, ma Ibrahimovic lo sta aiutando molto”.

