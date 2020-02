Kouamé: “Col Milan sfida dura, ma dobbiamo essere ottimisti”

MILANO – Christian Kouamé, ex attaccante del Genoa attualmente in forza alla Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da FirenzeViola.it: “Tra due mesi potrei essere di nuovo in campo, lavoro per tornare il prima possibile e recuperare in fretta dall’infortunio. Firenze la conoscevo già, perché ho giocato a Sesto Fiorentino. Con la nuova squadra e i compagni mi sono trovato subito bene. Mi sono ambientato bene, vado d’accordo con tutti. Ottimista? L’ottimismo ci deve essere sempre, anche questa sera contro il Milan. Sarà una sfida dura ma bisogna pensare in modo positivo”.

