Kjaer: “Sono stati giorni strani, ma ho recuperato dall’infortunio. Pioli? Fa la differenza”

MILANO – In vista della gara di campionato contro il Genoa, i microfoni di Milan Tv hanno intervistato Simon Kjaer, difensore centrale rossonero: “Sono stati giorni strani, non giochiamo da quasi due settimane, ma ciò mi ha permesso di avere più tempo per recuperare dall’infortunio. Le sensazioni sono sempre migliori e sono contento dei progressi fatti dal punto di vista fisico. Domenica avremo una sfida difficile: senza i tifosi sarà bruttissimo. Con le porte chiuse non c’è nulla che ti possa caricare, è tutto vuoto e non è bello. Ci farà un effetto molto strano, ma ci permetterà di capire come stiamo di testa, dandoci l’opportunità di dimostrare di essere più forti dei nostri avversari. Pioli? Ho solo cose positive da dire su di lui, mi ha dato fiducia, umanamente fa la differenza: è davvero una bella persona”.

