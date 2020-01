Kabak: “Ho ricevuto offerte dall’Italia, ma lo Schalke è stata la scelta giusta”

MILANO – Durante la scorsa sessione estiva di mercato è stato uno dei giocatori più richiesti: Ozan Kabak, difensore turco classe 2000, è stato a lungo corteggiato anche dal Milan. Sull’ex Stoccarda c’era anche il forte interesse del Bayern Monaco, ma alla fine ha preferito accettare la proposta dello Schalke 04. Lo stesso Kabak ne ha parlato in un’intervista concessa a Sport Bild: “Mi sono arrivate molte richieste durante l’estate, è vero. Ho parlato con il Bayern che mi ha cercato, ma io volevo giocare. Per me era importante, fondamentale. Ho parlato anche con club italiani, ma la decisione migliore è stata quella di venire allo Schalke”.