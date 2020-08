Juventus, da Inzaghi al ritorno di Allegri: tutte le ipotesi post Sarri

MILANO – L’eliminazione agli ottavi di Champions League è stata fatale per Maurizio Sarri, che oggi è stato ufficialmente esonerato dopo un solo anno alla guida della Juventus. La vittoria dello scudetto non è bastata al tecnico toscano che, oltre a farsi buttare fuori dall’Europa per mano del Lione, ha perso anche la finale di Supercoppa Italiana e quella di Coppa Italia.

SUCCESSIONE – In casa Juve è partita la ricerca del sostituto, il quale avrà comunque il difficile compito di integrarsi e preparare la squadra in poco più di un mese, dato che già nella seconda metà di settembre avrà inizio il nuovo campionato. Per questo la dirigenza bianconera starebbe valutando un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri, il quale già conosce alla perfezione ambiente e giocatori. Un altro nome caldo è quello di Simone Inzaghi, ma difficilmente la Lazio lo lascerà partire. Occhio anche alla candidatura di Zinedine Zidane: il francese potrebbe lasciare il Real Madrid ed è da tempo un pallino di Andrea Agnelli.

