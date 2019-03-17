Costacurta: "Pirlo alla Juve? Scommessa affascinante, ma che rischio..."
Il commento dell'ex difensore rossonero
Il commento dell'ex difensore rossonero
Le parole rilasciate sui social dal giocatore bianconero
La situazione in casa bianconera
Il comunicato del club bianconero
Il punto sui bianconeri verso la sfida col Milan
Sarri è il nuovo tecnico bianconero, ma in passato non sono mancate le polemiche...
Aumentano le probabilità che Sarri diventi il nuovo allenatore bianconero
Le dichiarazioni di Allegri in conferenza
Il comunicato
Le parole del tecnico bianconero
Le dichiarazioni del tecnico bianconero
Il commento del tecnico bianconero