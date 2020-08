Calciomercato Milan, il colpo si avvicina sempre di più: accordo raggiunto!

Calciomercato Milan, il preferito ad un passo: accordo raggiunto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La dirigenza rossonera sta giocando su più tavoli per rinforzare adeguatamente il Milan nella prossima stagione. E’ chiaro che, come spesso accade, il calciomercato possa riservare delle sorprese e dalle ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport sembrerebbe che il Diavolo sia molto vicino a quello che è da sempre stato uno degli obiettivi primari della propria campagna acquisti. Ci sarebbe già l’intesa per sbloccare l’operazione: accordo raggiunto, ecco i dettagli >>>CONTINUA A LEGGERE