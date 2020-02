Juventus, Sarri: “Mi aspetto un Milan carico”

MILANO – Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan, Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa: “In alcune situazioni ci perdiamo un attimino, come sempre sono situazioni che vengono fuori durante la partita e non è facile trovare una soluzione. C’è bisogno anche dell’aiuto dei leader del gruppo. Il Milan? Viene da un derby perso in maniera discutibile, perché ha giocato molto bene per buona parte della gara. Giocare a San Siro contro la Juve è sempre stimolante per tutti, per cui mi aspetto un Milan carico e desideroso di riscattarsi”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live