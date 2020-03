Juve-Milan, Sarri: “La sfida di domani è fondamentale, vale una finale”. Su CR7…

MILANO – L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan. Il tecnico bianconero si è soffermato anche sulla possibile assenza di Cristiano Ronaldo, volato in Portogallo a causa di un malore accusato dalla madre: “La partita di domani serve per andare in finale, per cui ha un peso notevole. Purtroppo abbiamo diversi giocatori che non sono al meglio: ieri Chiellini aveva un affaticamento all’adduttore, oggi ha svolto un programma personalizzato. Buffon aveva un leggero acciacco alla schiena, ma oggi ha fatto tutto l’allenamento e potrebbe esserci. Infortuni pesanti non ce ne sono, ma c’è qualche acciacco da valutare. Ronaldo? Il suo problema è di tipo personale, quando tornerà dirà quali sono le sue sensazioni. La sua presenza domani dipende da lui e dalla soluzione del problema personale che ha”.

