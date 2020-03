Juve-Inter, ipotesi 9 marzo. Marotta: “Segnale di buonsenso”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, si è espresso sull’ipotesi – che sta diventando sempre più concreta – di far recuperare la sfida con la Juventus lunedì prossimo: “Noi ieri abbiamo chiesto di convocare l’assemblea e di presentare due o tre opzioni. Sicuramente quella di giocare lunedì 9 marzo, che ho appreso per via mediatica, è un segnale di buonsenso“.

