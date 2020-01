Juric: “Felice di Borini, ci darà tanto. Poteva essere tranquillo al Milan, invece…”

MILANO – Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato al canale ufficiale del club scaligero di Fabio Borini, andato subito in rete con la maglia gialloblu: “Siamo contenti che Fabio si sia integrato così bene, con lo spirito giusto sin dai primi allenamenti. Si è messo a disposizione, ha segnato e ha avuto altre palle gol. Può essere molto importante per noi. La mia sensazione quando abbiamo parlato è che questo ragazzo ha volontà di far bene, di mettersi in discussione, quando invece poteva essere tranquillo al Milan. È una bella cosa per noi”.