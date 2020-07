Jovic… un club inglese pronto a soffiarlo al Milan

MILANO – In attesa di capire il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sta ragionando su come rinforzare il reparto d’attacco. In cima alla lista della spesa dei rossoneri ci sarebbe l’ex Eintracht Francoforte Luka Jovic. L’attaccante serbo, rivelazione della passata Europa League, in Spagna non ha trovato il suo spazio ma nessuno ha mai messo in discussione il suo valore. Tanto che su di lui ci sarebbero molti club a volerlo. Secondo quanto riportato dal “Daily Star” su di lui avrebbe messo gli occhi anche il Leicester. Le “Foxies” hanno già, sempre secondo il tabloid, avviato i contatti con l’agente. Il Real Madrid vorrebbe cederlo in prestito, per non avere in futuro un rimpianto, ma il club inglese è convinto di poterlo strappare a Zidane con un’offerta da 35 milioni. Il Milan proverà ad inserirsi.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live