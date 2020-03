Italia, Mancini: “Europeo rinviato? Possiamo vincerlo l’anno prossimo…”

MILANO – L’emergenza Coronavirus sta per far slittare ufficialmente l’Europeo al prossimo anno. Martedì dovrebbe arrivare l’annuncio da parte dell’Uefa, in seguito alla riunione in videoconferenza. Intanto, ai microfoni di Rai Sport ne ha parlato il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini: “Avevo una lista di convocati abbastanza sicura, rimaneva solo qualche dubbio da sciogliere. Se l’Europeo dovesse slittare, cambierebbero sicuramente un po’ di cose. Possiamo ugualmente vincerlo anche tra un anno. L’importante adesso è la salute di tutti. Vedere persone che muoiono in questi giorni ci fa troppo male”.

