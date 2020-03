Inzaghi: “Non esiste la maledizione della maglia numero 9. Se la mettesse Ibra…”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento e leggenda del Milan, si è espresso sulla “maledizione” che si è abbattuta sulla maglia rossonera numero 9 dopo il suo ritiro: “A me viene da sorridere, mettere la maglia numero 9 del Milan è dura per tutti, ma la maledizione non esiste. Se la maglia 9 la mettesse Ibrahimovic, quella che viene considerata una maledizione finirebbe subito, come quando io avrei dovuto avere la maledizione di Van Basten e Weah. E’ una maglia importante che ritornerà a fare tanti gol”.

