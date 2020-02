Inter, Padelli: “Derby? Mi farò trovare pronto se ci sarà bisogno di me”

MILANO – Daniele Padelli, secondo portiere dell’Inter che ieri ha sostituito Handanovic contro l’Udinese, ha parlato ai microfoni di SportMediaset: “È stata un’occasione importante perché sono tornato a giocare titolare in Serie A dopo tantissimo tempo. Ho fatto l’esordio con la maglia della mia squadra del cuore in Serie A, quindi è un altro sogno realizzato. Siamo riusciti a vincere e non ho preso gol, quindi è una serata da ricordare. Handanovic? Vedremo in settimana come starà, se migliorerà la botta che ha preso. Adesso pensiamo partita per partita. Derby? Mi farò trovare pronto qualora ci fosse bisogno di me “.

