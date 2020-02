Inter, Lukaku: “Col Milan sarà una grande sfida, i rossoneri stanno facendo bene”

MILANO – L’attaccante interista Romelu Lukaku, decisivo ieri con la doppietta all’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “La partita contro la Fiorentina ci ha dato fiducia. Sapevamo delle difficoltà di questa sfida contro l’Udinese; è una vittoria importante per la stagione. Per lo Scudetto è una bella sfida con Juve e Lazio e per noi è importante esserci. Dobbiamo continuare così, anche perché alla prossima ci sarà una grande sfida: affronteremo nel derby il Milan, che sta facendo bene”.

