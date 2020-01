Inter F, Sorbi: “Milan avanti a noi, ma giocheremo il derby a viso aperto”

MILANO – Domenica, alle 12.30, andrà in scena il derby femminile di ritorno fra Milan e Inter. Ai microfoni di Sky Sport Attilio Sorbi, allenatore nerazzurro, ha presentato la sfida: “L’atmosfera del derby è sempre particolare, si capta anche nell’aria. Chiaramente è una partita speciale e proprio per questo bisogna assolutamente giocarsela fino in fondo. Il Milan è una squadra molto forte, in cui militano delle giocatrici molto brave. Probabilmente il Milan è un passo avanti a noi, ma dobbiamo affrontare questa partita con la consapevolezza che possiamo giocarcela. Chiaramente sarà sempre il campo a dirci a che punto siamo arrivati”.