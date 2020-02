Inter, De Vrij: “Milan dominante nel primo tempo, ma nella ripresa…”

MILANO – Intervenuto in zona mista, Stefan De Vrij, difensore centrale dell’Inter, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria nel derby: “Quella del primo e del secondo tempo sono state due partite diverse. Nel primo il Milan ha dominato, andando meritatamente sul 2-0. Nella ripresa, però, è stata tutta un’altra musica. Siamo tornati in partita con due gol in pochissimi minuti, ci abbiamo creduto e abbiamo dimostrato di avere il carattere che serviva per rimontare. Nell’intervallo il mister ci ha fatto capire cosa andava cambiato, siamo rientrati in campo con uno spirito diverso. Sapevamo che era una gara molto importante e abbiamo dato tutto per vincerla, anche per i nostri tifosi”.