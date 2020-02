Inter, Conte: “E’ una serata speciale, grande reazione dei ragazzi”

MILANO – Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è stato intervistato da Sky Sport al termine del derby: “E’ stata una serata speciale. Nel primo tempo siamo andati in grande difficoltà, forse come non mai quest’anno e c’era il rischio di prendere l’imbarcata. Nel secondo tempo però siamo stati bravi a ritrovare equilibrio e fiducia. Il merito va a questi ragazzi: nei momenti di difficoltà, riuscire a reagire significa tanto. Abbiamo dimostrato di avere grande forza e grandi attributi. Stiamo continuando a crescere e stiamo facendo qualcosa di bello. Scudetto? E’ ancora presto, ma questo gruppo sta facendo cose molto importanti”.