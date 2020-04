Innocentin: “Vi racconto Ralf Rangnick”

MILANO – Per conoscere meglio Ralf Rangnick, i microfoni di TMW hanno intervistato Nicola Innocentin, intermediario di mercato che vive in Germania e conosce molto bene il tecnico tedesco: “Nasce allenatore, poi ha assunto anche il ruolo di dirigente. Ama puntare sui giovani. Vuole intensità agonistica, poca individualità e tanto collettivo. Ha una filosofia orientata all’attacco: in tre passaggi vuole essere nella metà campo dell’avversario, è il suo punto fermo e cerca questo tipo di giocatori. Quando porta avanti una trattativa, vuole che i giocatori sappiano dove vanno. Invia dei video per presentare il club, la città, la filosofia calcistica della società. Vuole che un giocatore sappia esattamente dove andrà e cosa troverà. E’ sempre stato uno con grande potere decisionale, ovunque. Il metodo Rangnick ha sempre costruito da zero; il Milan è da ristrutturar e penso che Ralf possa farcela”.

