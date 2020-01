MILANO – Nel corso della trasmissione ‘Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto l’ex giocatore rossonero Giuseppe Incocciati: “Le vittorie aiutano, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha rianimato certi sentimenti nel gruppo e nell’ambiente. I risultati stanno dando fiducia e autostima ai ragazzi di Pioli. Le difficoltà non si cancellano, è vero, è un duro lavoro per Pioli, ma mi auguro che il Milan torni grande quanto prima”.