Il Milan riparte da Calha: a breve la trattativa per il rinnovo

MILANO – Nonostante in estate potrebbero cambiare allenatore e dirigenti, Hakan Calhanoglu rimarrà al centro del progetto rossonero. Stando a quel che riferisce calciomercato.com, anche qualora dovessero andare via Pioli, Maldini e Massara, il centrocampista turco verrebbe confermato nell’organico del Milan. Ivan Gazidis punta infatti su di lui e nei prossimi mesi intavolerà col suo procuratore la trattativa per trovare l’accordo sul rinnovo contrattuale.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live