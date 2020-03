Il Milan mette nel mirino Musso, l’agente gradisce: “E’ uno dei più grandi club europei”

MILANO – Con la cessione di Donnarumma che si fa sempre più probabile, il Milan si sta guardando intorno per trovare un sostituto e, i nomi in cima alla lista della dirigenza rossonera, sono quelli di Salvatore Sirigu, Alex Meret e Juan Musso. L’agente di quest’ultimo, intervistato da calciomercato.com, ha espresso il proprio gradimento nei confronti del club rossonero: “I portieri hanno acquisito un grande valore nel mercato data la loro grande importanza nel gioco attuale e se analizziamo i dieci migliori portieri del mondo, vediamo che quasi tutti hanno meno di 30 anni. Juan è ancora molto giovane. Se questa sua evoluzione continua, è ovvio che diventerà il portiere di una grande squadra europea. E il Milan è assolutamente una grandissima squadra a livello europeo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...