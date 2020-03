Il Milan e il progetto giovani: Plizzari resterà, Reina no

MILANO – Al termine della stagione José Reina tornerà al Milan. Il portiere spagnolo è attualmente in prestito all’Aston Villa, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del club rossonero ed ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Tuttavia, stando a calciomercato.com, Reina non farà parte dell’organico milanista nella prossima stagione, a prescindere dalla cessione o meno di Donnarumma. Elliott e Gazidis, determinati a puntare su una squadra giovane (infatti Plizzari probabilmente resterà), non considerano Reina parte del loro progetto e, una volta rientrato alla base, lo spagnolo lascerà definitivamente il Milan. E’ verosimile che venga raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto.

