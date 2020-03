Il campionato prosegue o si ferma? Serie A nel caos: martedì Consiglio Federale straordinario

MILANO – Caos senza fine in Serie A. L’emergenza Coronavirus non accenna a placarsi e il Ministro della Salute Spadafora, circa alle ore 12 di oggi (!), ha chiesto che venisse sospeso il campionato, con Parma e Spal che erano già in campo al Tardini per il riscaldamento. Tuttavia, alla fine si è trovato un accordo per giocare e l’inizio del derby emiliano è stato posticipato dalle 12,30 alle 13,45. Confermate anche le altre cinque partite in programma oggi per recuperare la ventiseiesima giornata. Ciononostante, il campionato potrebbe essere ugualmente sospeso.

La Figc ha infatti convocato un Consiglio Federale straordinario per dopodomani, in cui si deciderà il da farsi (almeno si spera). Da un lato il Governo, la Figc e l’Associazione Italiana Calciatori vorrebbero che la competizione venisse fermata, ma dall’altra parte la Lega Calcio spinge affinché venga rispettato l’ultimo decreto del Governo stesso, il quale consente lo svolgimento delle partite a porte chiuse. Insomma, la confusione è totale, l’incertezza regna e minuto per minuto viene presa una decisione che subito dopo viene smentita. L’auspicio, ovviamente, è che si possa trovare al più presto una soluzione, magari già da martedì.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live