Il calciomercato trasloca a settembre

MILANO – Il calcio ricomincia, si torna in campo. Si deve finire una stagione, assegnare lo scudetto, una Champions League. Poi ci sarà il mercato. Il suo inizio? Dal primo settembre al 5 ottobre, 35 giorni di trattative serrate. Un mese abbondante di calciomercato per rinforzare la propria squadra. Un mercato che per il Milan e non solo a dire il vero è già cominciato…

Sondaggi, richieste di informazioni, primi colloqui e prime offerte che però non potranno essere ufficializzati prima di settembre…

Un mercato stravolto come tutto: dal 1 giugno al 31 agosto ci sarà la possibilità di sottoscrivere accordi preliminari coi calciatori, per permettere alle società di non subire passivamente eventuali accordi di federazioni con il mercato aperto (Germania e Francia gli esempi principali).

Nel frattempo le società con giocatori in prestito o con diritto di riscatto hanno già cominciato a trattare un eventuale rinnovo o prolungamento dell’accordo. Insomma un mercato anticipato.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live