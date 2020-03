Ielpo: “Porte chiuse? E’ molto peggio non sapere se si debba giocare”

MILANO – Resta viva l’ipotesi che Juventus-Milan, in programma mercoledì sera per la semifinale di ritorno in Coppa Italia, si giochi a porte chiuse. Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex portiere rossonero Mario Ielpo ha commentato questa situazione di grande caos che regna nel calcio italiano: “Non credo cambi molto avere i tifosi o meno. E’ peggio non sapere se si debba giocare oppure no: questo è l’aspetto più stressante per i calciatori. Nell’ultimo turno di campionato doveva però esserci un provvedimento generale e uniforme per la Serie A”.

