Ielpo: “Maldini è il Milan. Rangnick? Credo abbia già dato il meglio…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio 24, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, Mario Ielpo, ex portiere rossonero, si è espresso sulla situazione societaria che si è generata nel Milan: “Spero che Maldini rimanga, lui è il Milan. Quello che mi preoccupa è che la squadra e il club si snaturino completamente. Tutti sono stranieri e non conoscono perfettamente né la realtà italiana, né quella rossonera. Maldini è l’ultimo baluardo sia italiano che milanista nella società meneghina. Nonostante all’inizio della scorsa stagione sia arrivato anche Boban, non c’è mai stata vera unione tra la proprietà e la dirigenza: la sensazione è che Maldini e Boban non siano mai stati parte del progetto”.

SU RANGNICK – “È un triplo salto nel vuoto; un punto interrogativo enorme, anche perché sono ormai quattro anni che non allena. Ha fatto grandissime cose, ma secondo me il suo momento migliore l’ha superato. Mi sembra che abbia già dato il meglio di sé”.

