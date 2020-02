Ibrahimovic: “Secondo tempo difficile da spiegare, dopo il 2-2 abbiamo perso fiducia”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Sky Sport dopo il derby perso contro l’Inter: “Primo tempo ottimo, nel secondo però abbiamo giocato male. Abbiamo preso due gol in pochissimi minuti, bisogna stare più attenti. Tatticamente abbiamo preparato con cura la partita, ma nella ripresa abbiamo perso fiducia dopo il 2-2 dell’Inter. E’ un secondo tempo difficile da spiegare. Ovviamente quando perdi sei deluso e arrabbiato, soprattutto in un derby. Nel primo tempo, tuttavia, l’Inter non mi è sembrata una squadra da seconda posto. Ora però dobbiamo pensare a recuperare per fare una bella partita giovedì in Coppa Italia”.