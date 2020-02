Ibrahimovic riceve il Tapiro d’Oro

MILANO – Zlatan Ibrahimovic, in seguito al derby perso contro l’Inter, ha ricevuto il ‘Tapiro d’Oro‘ da Valerio Staffelli, inviato di ‘Striscia La Notizia’. Di seguito, le anticipazioni delle dichiarazioni rilasciate da Ibra nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5: “Se non vinci la partita è normale che ti arrabbi. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live