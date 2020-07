MILANO – “Quanto è stato importante Zlatan Ibrahimovic per l’attacco di questo Milan?” Una domanda dalla risposta scontata, alla quale però non tutti riescono a dare numeri precisi. Nelle ultime 9 partite, in cui lo svedese è partito titolare, Ibra ha partecipato a ben otto reti così suddivise: 5 reti e 3 assist.

