Iachini: “Cutrone non gioca da troppo tempo, decideremo se farlo partire dall’inizio…”

MILANO – Il neo allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, ha parlato a proposito dell’ex rossonero recentemente trasferitosi dal Wolverhampton alla Fiorentina: “Il ragazzo ha anche attacco della profondità, dell’area, e partecipazione, non è un uomo d’area come ai vecchi tempi. Dà disponibilità e gli piace partire da fuori, attacca la porta con passanti e mezzelune. Però son tre mesi che non fa una partita, presto lo vedremo e mi aspetto grandi cose. Magari potrebbe servirci per dare una spinta alla partita, poi decideremo se farlo partire dall’inizio o meno”.