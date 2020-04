MILANO – Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha dichiarato che uno dei suoi più grandi sogni è quello di giocare con la maglia rossonera assieme a suo fratello Lucas, attualmente in forza al Bayerno Monaco. Lo stesso Lucas però, attraverso un post su Twitter, ha risposto che gli piacerebbe giocare col fratello in Baviera: “Ciao Theo! Sarebbe meglio se fosse al Bayern“.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live