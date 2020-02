Hellas, Juric: “Milan, si vede la mano di Pioli. Giocheremo a viso aperto”

MILANO – L’allenatore dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan: “Il momento è positivo, abbiamo fatto tanti punti, ma adesso ci sono tre partite in sei giorni e sono tutte durissime. In momenti così bisogna spingere forte, non accontentarsi. In alcuni momenti va tutto male, ma se le cose vanno bene è un peccato accontentarsi. Domani come al solito cercheremo di dare il massimo, disputando la gara a viso aperto. È un Milan completamente diverso rispetto a un mese fa: si vede la mano di Pioli. Sarà una sfida molto dura, ma proveremo ad ottenere il massimo”.