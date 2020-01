Hellas, Dawidowicz: “Siamo un gruppo unito. Pronti per affrontare il Milan”

MILANO – Pawel Dawidowicz, difensore polacco dell’Hellas Verona (prossimo avversario del Milan in campionato), ha commentato ai microfoni del club scaligero la vittoria ottenuta contro il Lecce: “È stato bello segnare, ma è stato ancor più importante aver vinto questa partita. Abbiamo giocato molto bene e dobbiamo continuare così. Siamo una squadra unita e penso si veda anche dall’esterno. Se siamo pronti per la partita contro il Milan? Certamente. Milan o Lecce, per noi non fa differenza”.