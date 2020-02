Gullit: “Lotta Scudetto avvincente, ho un debole per Conte…”

MILANO – Nell’intervista rilasciato alla Gazzetta dello Sport, Ruud Gullit ha parlato anche della corsa Scudetto: “Sinceramente non mi aspettavo tutto questo equilibrio e tre squadre raccolte in altrettanti punti. La Juve soffre, meglio, così il campionato è più avvincente. Sembra strano detto da un milanista, ma ho visto Conte al Chelsea e ho un po’ un debole per lui. Naturalmente allena l’Inter, dunque non voglio che batta il Milan e devo parlare sottovoce, ma lui sa cosa vuole e fa funzionare ciò che ha a disposizione. Ad esempio ha chiesto Lukaku a tutti i costi, in tanti erano scettici e invece Lukaku ha sfondato”.

