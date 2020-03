Graziani: “Pioli merita la conferma, ora il Milan ha carattere”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, l’ex centravanti Ciccio Graziani si è espresso anche su Stefano Pioli che, nella prossima stagione, potrebbe non essere sulla panchina del Milan: “Pioli lo confermerei assolutamente per come il Milan si è ripreso. Con lui la squadra ha dimostrato carattere. I risultati sono ancora altalenanti, ma i giocatori vanno in campo con personalità”.

