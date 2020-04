Graziani: “Napoli? Se andasse via Milik, prenderei Ibrahimovic”

MILANO – L’ex centravanti Ciccio Graziani, oggi opinionista, ha parlato sulle frequenze di TMW Radio di Zlatan Ibrahimovic, il quale a fine stagione lascerà il Milan: “Io lo prenderei di corsa. Ci sono giocatori che hanno età avanzata ma godono ancora di ottima integrità fisica. Muscolarmente dimostrano meno anni, perché si allenano bene e stanno attenti all’alimentazione. Secondo me dovrebbe prenderlo il Napoli: se dai via Milik e prendi Ibra, hai una crescita straordinaria, fai un passo avanti, anche per gli altri giocatori della rosa”.

