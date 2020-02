Graziani: “Milan, se avessi avuto Ibrahimovic da inizio stagione…”

MILANO – L’ex bomber Ciccio Graziani, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi sull’importanza di Ibra per il Milan e sull’impatto che lo svedese ha avuto sulla squadra rossonera: “Se il Milan avesse avuto Zlatan Ibrahimovic da inizio stagione, sicuramente oggi avrebbe qualche punto in più in classifica. Ibrahimovic ha tecnica e giocate, ma ha anche riportato entusiasmo e voglia di lottare grazie al suo carisma e alla sua personalità. E’ indubbiamente un importantissimo valore aggiunto per il gruppo di Pioli”.

Caricamento sondaggio...