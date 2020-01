Gravina: “Infortunio di Zaniolo? Duro colpo anche per la Nazionale”

MILANO – Il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, è andato a trovare Nicolò Zaniolo dopo l’intervento a cui si è dovuto sottoporre al ginocchio. Il numero uno della Federcalcio ha rilasciato anche alcune dichiarazioni riportate da TMW: “L’ho trovato molto bene, ha già iniziato una mini riabilitazione ed è su di morale. Sa benissimo l’importanza che ricopre per la nostra Nazionale e questo gli dà una grande forza. Cercheremo di stargli vicino, il calcio italiano ha bisogno del suo talento. Dobbiamo salvaguardare l’integrità del ragazzo che deve seguire il suo programma. Non dobbiamo forzare in vista dell’Europeo, anche se parliamo di una pedina molto importante per la nostra Nazionale. Ci siamo rimasti male un po’ tutti, oggi siamo però più tranquilli”.