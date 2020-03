Giunti ricorda il derby vinto 6-0: “Partita incredibile, Serginho devastante”

MILANO – Intervistato dal canale ufficiale del club rossonero, Federico Giunti, ex calciatore e attuale tecnico del Milan Primavera, ha ricordato il leggendario derby vinto dal Diavolo per 6-0 nel 2001: “Quella stracittadina è passata alla storia e mi ha visto anche tra i marcatori; ci ho campato un po’ di anni con quel gol lì. Fu una partita incredibile. Serginho giocò in maniera devastante: fece due assist a Comandini per i primi due gol, fece segnare anche a Shevchenko e alla fine segnò anche lui”.

