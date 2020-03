Gentile: “Si ricominci a giocare una volta finita l’emergenza, no all’annullamento”

MILANO – Claudio Gentile, ex calciatore vincitore della Coppa del Mondo con l’Italia, ha parlato ai microfoni di TMW, esprimendosi a favore della volontà di riprendere il campionato e portarlo a termine: “Quando finirà questa emergenza bisognerà subito riprendere a giocare. Si parla di inizio maggio come periodo di possibile ripresa. Non lo so, ma l’importante è che si ricominci perché questo campionato deve avere una conclusione. L’annullamento sarebbe come lasciare un punto di domanda su chi ha vinto lo Scudetto. Spero che quando sarà finito questo bruttissimo periodo si riprenda subito a giocare”.

