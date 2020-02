MILANO – Gian Piero Gasperini ha vinto la Panchina d’Oro per la stagione 2018/2019. Il tecnico dell’Atalanta, con alcune dichiarazioni riportate da TMW, ha parlato anche della lotta per andare in Champions League: “Non è solo un discorso tra noi e la Roma: ci sono ancora troppe partite da giocare. Il girone di ritorno è appena cominciato. Possono ancora rientrare in corsa Milan e Napoli, così come tutte quelle a distanza raggiungibile”.

