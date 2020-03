Ganz: “Vi racconto il mio trasferimento dall’Inter al Milan”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Milan TV, Maurizio Ganz, attuale allenatore della squadra femminile rossonera, ha ricordato quando, nel 1997, decise di lasciare l’Inter per trasferirsi proprio sull’altra sponda del Naviglio: “Ho ricevuto tantissime chiamate dal dottor Galliani e Braida, così ho deciso di venire a giocare nel Milan. Una scelta perfetta. Poco dopo il mio trasferimento in rossonero, ci fu il derby di Coppa Italia: Inter-Milan 0-5. Quella sera avevo gli occhi puntati addosso da tutti gli ex compagni di squadra dell’Inter, quindi è stata una giornata bella ma anche strana”.

I COMPAGNI PIU’ FORTI – “Quando ti puoi allenare con Paolo Maldini e Franco Baresi, credo che sia il massimo della vita”.

L’AVVERSARIO PIU’ FORTE – “Ronaldo. E’ stato il giocatore che mi ha impressionato di più nei miei ventun’anni di carriera”.

