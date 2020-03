Galliani: “La speranza è di concludere la stagione il 30 giugno”

MILANO – In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, dirigente del Monza ed ex amministratore delegato del Milan, si è espresso sulla situazione che sta vivendo il calcio italiano a causa del Coronavirus: “La premessa doverosa è che in questo momento bisogna pensare innanzitutto a superare l’emergenza: il calcio passa in secondo piano quando c’è di mezzo la salute e la vita delle persone. La speranza, visto lo slittamento degli Europei, è che entro il 30 giugno si possano concludere i campionati. Sportivamente parlando, penso che sia la soluzione migliore”.

