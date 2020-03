Galliani: “Dopo l’emergenza si giocherà per molto tempo a porte chiuse”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di ‘TeleRadioStereo92.7’, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex dirigente del Milan, ha parlato di come il calcio potrebbe reagire una volta passata l’emergenza per il Coronavirus: “Impossibile fare previsioni su quando si ricomincerà a giocare, ora bisogna affidarsi alla comunità scientifica: saranno i medici a dirci quando si potrà ripartire. Tuttavia, quando usciremo da questa situazione non sarà più come prima, almeno non subito. Mi pare difficile che, ad esempio, ottantamila persone possano tornare a radunarsi a San Siro. Credo che si giocherà per molto tempo a porte chiuse, e poi mantenendo le dovute distanze fra le persone, magari occupando un seggiolino sì e uno no”.

