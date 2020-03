Galli: “In Italia siamo dei cialtroni e continueremo ad esserlo”

MILANO – L’ex portiere rossonero Giovanni Galli, intervistato da Lady Radio, ha commentato la decisione di rinviare le 6 partite del 26esimo turno di campionato che erano in programma a porte chiuse: “E’ stata la conferma che in Italia siamo dei cialtroni e tali continueremo ad essere. Nel momento in cui mi daranno risposte diverse, allora potrò cambiare idea. Le cose semplici a noi non riescono. In Svizzera ci hanno messo tre secondi a decidere il rinvio della giornata: perché non si poteva farlo anche in Italia? Fino a quando Federazione e Lega viaggeranno su due binari diversi, molto difficilmente ci saranno risultati positivi”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...